Tra tante incognite, la certezza si chiama Bonaventura. Un altro anno con la Fiorentina e si pensa già alla stagione ancora successiva

Difficile per non dire impossibile guardare adesso alla prossima stagione, visto il periodo non certo brillante che sta attraversando la Fiorentina. Al tempo stesso, però, è facile immaginare che a giugno ci sarà una rivoluzione in casa viola, che partirà dall'allenatore e coinvolgerà anche diversi giocatori.

Un altro anno con Jack

In questo clima di incognite una certezza dovrebbe essere Giacomo Bonaventura, tornato a tutti gli effetti il leader che conoscevamo dopo gli scricchiolii durante il mercato invernale. Per lui è ormai vicinissimo il traguardo del 70% delle presenze stagionali, che farà scattare il rinnovo del contratto anche per la prossima stagione.

Rinnovo in stand-by

Da mesi però, scrive TMW, la Fiorentina sta discutendo del suo rinnovo con una modalità molto simile a quella dell'ultimo contratto firmato. L'idea del club viola sarebbe quella di proporre a Bonaventura un'opzione anche per il 2025/26 da vincolare alle sue presenza stagionali. Al momento, però, l'accordo tra le parti non è ancora stato raggiunto.