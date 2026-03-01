​​

Due mesi di conferme dopo, la Fiorentina ha il suo faro: Fagioli allo step definitivo, manca la conferma di Gattuso

Redazione /
Nicolò Fagioli
Nicolò Fagioli. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

Se due mesi fanno un indizio, il terzo mese dovrebbe rappresentare la prova: era il 14 dicembre scorso quando Nicolò Fagioli iniziò a mostrare finalmente un volto diverso di sé, molto più vicino a quello per cui la Fiorentina ci aveva investito a inizio 2025. Dopo due mesi e mezzo, scrive il Corriere dello Sport, Fagiolino di prestazioni ne ha messe in fila una bella serie, condite da due reti molto pesanti a Como e Jagiellonia.

La Fiorentina in Fagioli ha scoperto il suo faro, unico interprete degno di poter interpretare quel ruolo e a questo punto guida quasi unica verso la salvezza, uno dei pochi appunto a non naufragare giovedì scorso in Conference. Nella stagione dei suoi 25 anni, il classe 2001 è proprio al salto definitivo della carriera: la certificazione potrà darla il ct Gattuso, se lo riterrà utile già dai play-off di marzo ma anche in assenza di chiamata in azzurro, il centrocampista viola potrà concretizzare il suo salto di qualità, stavolta senza tornare più indietro.

