Tra le squadre interessate al centrocampista classe 2000 dell'Yverdon Sport Moussa Baradji ci sarebbe anche la Fiorentina. Il francese, in forza al club Svizzero, sarebbe seguito anche da Torino, Galatasaray e Leicester, ma per il momento dall'entourage non si sbilanciano.

Una fonte anonima, tra i procuratori del giocatore, ha detto a africafoot.com: “Siamo in trattativa con diversi club. Ma, per il momento, Moussa deve concentrarsi sul suo club. Quindi, questa è la priorità oggi.Vedremo più chiaramente nei prossimi giorni cosa fare. Stiamo ascoltando le diverse proposte, ma per il momento sta lottando per l'Yverdon Sport, dove è ancora sotto contratto. Quest'estate sicuramente se ne andrà”.

Con la maglia dei biancoverdi il centrocampista francese ha giocato 26 partite, segnando 4 gol e siglando due assist.