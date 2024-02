Arthur ha saltato tantissimi allenamenti nelle ultime settimane, non sta per niente bene. E dopo due da titolare, Nico potrebbe riposare

Domani rifinitura alle 11 per la Fiorentina, solo oggi c'è stato il primo vero allenamento in preparazione per l'Empoli. Arthur e Nico non sono in condizioni ottimali: il brasiliano non sta per niente bene, ha saltato tantissimi allenamenti nelle ultime settimane, non sarà in campo domenica dall'inizio. Italiano ha detto che ha il 40% nelle gambe.

Nico invece sta meglio, ma le ultime due le ha giocate da titolare, non è detto che arrivi la terza a Empoli. Stesso discorso per Belotti, anche se Italiano non se ne priverà dal 1'. Duncan va verso il recupero dopo il fastidio muscolare di Bologna. Dodo potrebbe essere convocato, ma le sue chance di giocare sono nulle. Tutto questo lo riporta Radio Bruno Toscana.