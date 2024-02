Come arriva l'Empoli all'appuntamento con la Fiorentina? Italiano cerca vendetta dopo la sconfitta dell'andata

A molti non piacciono, altri pensano che siano inutili, ma ecco alcuni numeri in vista della prossima sfida tra Empoli e Fiorentina (ripresi in parte da Empoli Channel).

L’Empoli è rimasto imbattuto in cinque delle ultime sei gare di Serie A contro la Fiorentina (tre vittorie e due pareggi), vincendo inoltre la gara d’andata per 2-0, con le reti di Caputo , che stavolta però non ci sarà, e di Gyasi. Gli azzurri tuttavia non hanno mai trovato il successo in entrambe le sfide stagionali contro i viola nel campionato italiano.

L’Empoli ha infine vinto tre delle delle ultime cinque gare casalinghe contro la Fiorentina in Serie A e nel parziale ha tenuto la porta inviolata ben tre volte.

Infine, la peggior statistica del 2024 viola. La Fiorentina non ha trovato il successo in tre delle ultime cinque partite di Serie A contro avversarie nelle ultime cinque posizioni in classifica a inizio giornata (1N, 2P): tra queste le due più recenti della serie – vs Sassuolo e Udinese. Ma d'altronde è risaputo che i numeri lasciano il tempo che trovano… avanti Fiorentina!