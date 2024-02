Giudice Sportivo: un centrocampista del Bologna salterà la Lazio. Multa per la Fiorentina

Un solo giocatore squalificato e multe per Bologna e Fiorentina. La Lega Serie A ha reso note le decisioni del Giudice Sportivo dopo Bologna-Fiorentina, recupero della 21ª giornata di Serie A: un turno di stop per Remo Freuler (era diffidato, è stato ammonito e salterà la 25ª giornata contro la Lazio), ammende per lancio di petardi e fumogeni ai due club. Di seguito il comunicato ufficiale:

Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi ed alcuni fumogeni nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



Ammenda di € 4.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato alcuni petardi nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.



FREULER Remo (Bologna): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).