Onofri: "Il Bologna ha giocato una partita straordinaria contro la Fiorentina, ma alla fine ha rischiato di non portarla a casa"

A One Station Radio, è intervenuto Claudio Onofri, ex calciatore di Serie A, che ha commentato la sconfitta della Viola sul campo del Bologna:

“Gara straordinaria di Motta, ma alla fine ha rischiato”

“Ho visto Bologna-Fiorentina, i felsinei hanno giocato una partita straordinaria ma, alla fine, hanno anche rischiato di pareggiarla. Nel calcio, se non traduci in gol le tante occasioni, rischi di pareggiare. È quel che è successo alla squadra di Sarri, pur denotando una grande prova contro un Bayern che, invece, non affronta un periodo esaltante”.