Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, critica la Fiorentina per la prestazione mostrata al cospetto del Bologna ieri.

“La Fiorentina mi è piaciuta molto di più in altre occasioni - scrive sul giornale sportivo Zazzaroni - da inizio gennaio sta mostrando il suo volto più ordinario, per questo il successo pieno di domenica non può che essere considerato occasionale”.

E poi: “Ieri ha sofferto la superiorità del Bologna in mezzo e, specie nel primo tempo, sugli esterni. Immagino che Italiano…abbia seguito con un filo di rimpianto Orsolini che, quando è in condizione, come in questa fase, nel ruolo è secondo solo a Berardi in serie A”.