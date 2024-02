Zazzaroni: "Fiorentina e Bologna sono le candidate a Miss Italia 2024. Motta e Italiano..."

Il direttore del Corriere dello Sport-Stadio, Ivan Zazzaroni, sul proprio giornale ha scritto stamani un commento nel quale ha fatto riferimento anche alla partita che si giocherà al Dall'Ara questa sera.

“Fiorentina e Bologna candidate Miss Italia”

“Bologna e Fiorentina sono le candidate a miss Italia 2024 - è il pensiero di Zazzaroni - Il Bologna è molto spesso un piacere per gli occhi (e il cuore mio): Motta l’esecutore, Sartori l’ispiratore, Saputo finalmente centrale e presente. Thiago e Italiano non sono né giochisti, né risultatisti: semplicemente ottimi allenatori”.

Chi vince punta in alto

E' indubbio il fatto che queste due squadre si giocheranno molto stasera e chi uscirà vincitore da questo confronto potrà aspirare non solo al titolo platonico di sorpresa dell'anno, ma potrà puntare anche molto in alto come obiettivo finale.