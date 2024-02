Corriere dello Sport-Stadio: Italiano ordina la concretezza

In prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio si parla di Bologna-Fiorentina come "euroderby". Nel sommario: "Il Bologna cerca la decima vittoria in casa Thiago: "Spinti dall'affetto". La Fiorentina ha scelto: Jack preferito a Beltran. Faraoni e Biraghi sulle fasce. In campo alle 19".

Pagina 2

Titolo grande per: "Derby da Champions". E ancora: "Una serata show: la voglia di stupire di Motta e Italiano in uno spareggio per la Coppa. In caso di vittoria, il Bologna può agganciare l’Atalanta mentre la Fiorentina scavalcherebbe proprio i rossoblù".

Pagina 3

Qui leggiamo: "Italiano ordina la concretezza in fase offensiva".

Pagina 5

Troviamo in apertura di pagina: " Il regista Arthur fantasia e qualità per la Fiorentina". Sottotitolo: "Il mediano ha già lasciato il segno in tutte le competizioni Metronomo a centrocampo, detta i tempi alla squadra". In taglio basso: "Ranieri-Milenkovic a centro difesa".