Dove giocherà la Fiorentina? Modena e Cesena aspettano i viola a braccia aperte. Le soluzioni più logiche sono anche le più difficili

Campo e mercato in primo piano, ma sullo sfondo in casa Fiorentina resta sempre l'intricata questione stadio. Su di essa fa il punto La Nazione, interrogandosi sulle ipotesi riguardanti l'impianto in cui giocherà la squadra viola durante la ristrutturazione del Franchi.

Vicini di casa del Sassuolo?

L'ultima strada è quella che conduce a Modena (Stadio Braglia, 20mila posti), che accoglierebbe a braccia aperte la Fiorentina per “riportare la Serie A” in città e rispondere alla presenza del Sassuolo nella vicina Reggio Emilia. Ad oggi tuttavia, come emerge dal palazzo comunale della cittadina emiliana, non sono arrivate richieste ufficiali né dal Comune di Firenze né dalla Fiorentina.

Rapporti americani

Da Modena a Cesena, il cui vicesindaco nonché assessore allo sport Christian Castorri sarebbe entusiasta all'idea di ospitare la Fiorentina. Sono 23mila i posti dell'Orogel Stadium, e attenzione ai possibili contatti tra la proprietà americana viola e quella bianconera del grupo americano JRL Investments, con sede a New York.

La pista più logica… e difficile

Infine, escludendo il Padovani che significherebbe rimanere a Firenze, l'ultima e più “antica" ipotesi. Parliamo ovviamente di Empoli, fuori città la soluzione migliore ma costantemente ostacolata dalla sindaca Brenda Barnini. Ammorbidire la sua posizione ad oggi resta l'unica speranza per percorrere quella che sarebbe la strada più rapida e indolore.