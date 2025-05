La Curva Fiesole: "Ci hanno negato il diritto ad esprimerci liberamente, inutile ripicca della Questura. Domani tutti con una bandiera al Franchi"

Come vi avevamo annunciato, alla Curva Fiesole è stato impedito di fare qualsiasi coreografia per la partita di domani della Fiorentina. Il divieto della Questura di Firenze è scattato come conseguenza dello “Juve M***a” esposto contro la Juventus lo scorso marzo. Di seguito il comunicato della Curva Fiesole che spiega cosa è accaduto:

"Per giovedì avevamo preparato una coreografia mozzafiato per creare il giusto ambiente in vista della partita più difficile e importante dell'anno. In uno stato dove "vige" la libertà di espressione, il sacrosanto diritto di esprimerci liberamente ci è stato negato".

“Tutto ciò è solo una evidente ed inutile ripicca da parte della Questura di Firenze per la non gradita coreografia contro la Juve (merda) di qualche settimana fa. Tutto ciò a discapito di tutto l'ambiente in una giornata così fondamentale per l'intera stagione”.



“Invitiamo pertanto tutti, domani, a portare una bandiera per colorare lo stadio in ogni settore: creiamo un inferno sui nostri spalti! Contro tutto e tutti”.