Mettere a dura prova l'entusiasmo dei tifosi della Fiorentina è decisamente complicato, soprattutto quando si tratta di finale europea, ma sarà difficile raggiungere Atene. Non è una novità il fatto che la finale si giocherà lì, eppure adesso emergono i tanti problemi: accessibilità del viaggio, costi e disponibilità.

“Trasferta molto complicata e costosa”

Il presidente dell'Associazione Tifosi Fiorentini Federico De Sinopoli è intervenuto sul Corriere dello Sport-Stadio: “È una trasferta complicata perché, a differenza di Praga dove tanti sono andati con i mezzi via strada e abbiamo sistemato alcuni tifosi con i pullman, anche all'ultimo momento, ad Atene ci si va in aereo e basta. I biglietti costano tanto e non è per nulla facile reperire charter in Italia, parlando dei velivoli a livello numerico”.

Quanti tifosi disposti a partire?

Il rischio? Vedere l'OPAP Arena, casa dell'AEK Atene, in pasto ai rivali cittadini dell'Olympiakos. Sono 9400 i biglietti spartiti per ogni tifoseria, anche se il club viola ha stimato la possibilità di arrivare a 8000 posti. Le stime attuali, invece, sono decisamente più basse: stando a quanto riportato dal quotidiano, a oggi sono 3000 i tifosi della Fiorentina pronti a partire.