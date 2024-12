Dopo le critiche, Nzola ci mette la firma e il Lens ottiene una preziosa vittoria fuori casa - VIDEO

Aveva segnato in casa dello Strasburgo lo scorso 6 ottobre M’bala Nzola, per poi fermarsi fino al 29 novembre scorso, giorno in cui ha realizzato la rete che ha firmato il definitivo 2-0 per il suo Lens in casa del Reims. L’attaccante angolano della Fiorentina, in prestito in Ligue 1, ha segnato la terza rete stagionale in 9 presenze, riuscendo a rispondere alle critiche in un momento non semplice.

L’attaccante nel mirino della critica dopo la pessima prova contro il Marsiglia

Di recente il calciatore africano era stato particolarmente criticato, soprattutto dopo le reti fallite contro il Marsiglia. Nzola era stato anche beccato da un giornalista francese, che ne aveva sottolineato la pessima prestazione. Il calciatore classe ’96 di proprietà viola, che ad inizio novembre ha ritrovato la convocazione con l’Angola, è riuscito a rispondere presente nell’ultima gara di campionato.

L’angolano e un futuro tutto da scrivere

Nzola è attualmente al Lens in prestito oneroso con diritto di riscatto, ma ancora appare prematura ogni possibile decisione per ciò che concerne il suo futuro. Servirà una stagione convincente per portare il club giallorosso a valutare la conferma del centravanti viola, per il quale dovrebbe sborsare 9 milioni di euro, dopo il milione già versato alla Fiorentina a titolo di prestito oneroso.

Ecco il gol di Nzola, da 1:14 in poi circa: