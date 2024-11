Tre occasioni fallite: E Nzola finisce nel mirino della critica. Troppe energie disperse

Nell'ultimo turno di Ligue1, il Lens è stato battuto in casa per 3-1 dall'Olympique Marsiglia. Un incontro che ha visto tra i protagonisti (in negativo) anche il centravanti prestato dalla Fiorentina allo stesso Lens, M'Bala Nzola.

Nel mirino delle critiche

L'attaccante angolano, che ha messo a segno due reti dopo 517 minuti di gioco con la maglia giallorossa addosso, ha avuto tre occasioni da gol contro i marsigliesi, ma ogni volta si è perso sul più bello. Per questo motivo è finito nel mirino delle critiche in questa gara, nonostante si sia anche impegnato in fase di non possesso palla (forse anche troppo, disperdendo energie).

“Decidono i gol”

"La realtà del calcio si decide con i gol" ha detto l'allenatore del Lens, Will Still, dopo questa sconfitta, pungolato sull'argomento delle occasioni sbagliate da Nzola e compagni.