Nzola-Angola, pace fatta? L'attaccante della Fiorentina convocato in nazionale per i prossimi impegni

Torna tra i convocati dell'Angola M'Bala Nzola, attaccante della Fiorentina in prestito al Lens (per il momento 7 presenze e 2 gol in Francia). Il giocatore viola era stato al centro delle polemiche in patria quando a fine 2023 era stato convocato per la Coppa d'Africa, per poi decidere di non partire e rimanere a Firenze per giocare con la maglia viola.

L'attaccante non era più stato chiamato per i successivi impegni della nazionale, ma è riapparso nelle recenti convocazioni di Gonçalves per i prossimi match contro Ghana e Sudan di novembre, gare valevoli per la qualificazione alla Coppa d'Africa 2025, che si giocherà tra dicembre 2025 e gennaio 2026.