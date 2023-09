Corriere dello Sport-Stadio: Partono i due errori di mercato

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "Maxime al centro". Occhiello: "Mediano e regista: Lopez vuole prendersi le chiavi della viola".

A pagina 14 apertura per: “Viola, Maxime di lotta e di governo”. Sottotitolo: “Italiano sta studiando un ruolo speciale per Lopez: serve un argine a centrocampo dopo i 7 gol subiti ma è necessaria la qualità mancata lo scorso anno”. In taglio basso: “Partono Kokorin e Sabiri, i due “errori” di mercato”. Sottotitolo: “Il russo (era in scadenza 2024) all'Aris Limassol, il magrebino all'Al-Fayha (prestito e diritto di riscatto)”.

A pagina 15 leggiamo: “Dilemma turnover Italiano ora fa i conti”. E ancora: “Dopo la sosta in programma 7 partite in 21 giorni, il tecnico tra rotazioni estreme e cambi limitati”.