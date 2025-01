Testa al Torino, ma dopo c'è la Lazio. E per la Fiorentina Baroni recupera due giocatori importantissimi

La Fiorentina ha il dovere di pensare solo ed esclusivamente al Torino, partita da non sbagliare per evitare che la situazione peggiori ulteriormente. Anche perché, dopo la sfida di domenica contro i granata, la squadra di Palladino avrà un impegno decisamente complicato in casa della Lazio.

Due recuperi fondamentali per Baroni

E in tal senso non arrivano buone notizie. Come riporta LaLazioSiamoNoi.it, infatti, Marco Baroni ha recuperato due calciatori che - se domenica a Verona potrebbero essere ancora gestiti - potrebbero invece essere completamente a disposizione per la partita contro la Fiorentina. Si tratta di Tijjani Noslin e soprattutto Mattia Zaccagni: il primo ha lanciato segnali incoraggianti dopo l'infortunio alla caviglia, il secondo si è allenato regolarmente con il gruppo.