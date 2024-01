Braglia: "Alla Fiorentina non mancano le occasioni, ma le sbaglia. Viola e Napoli faranno molta fatica in lotta Champions"

L'ex portiere Simone Braglia ha analizzato la situazione della Fiorentina, alla luce della sconfitta in Supercoppa contro il Napoli. Ecco le sue parole a Tuttomercatoweb.com: “La vittoria del Napoli può riportare un po' di serenità in casa azzurra, ha preso un brodino per calmare l'ambiente. Ha sfruttato anche i limiti viola”.

“La Fiorentina sbaglia le occasioni”

Sulla squadra viola: “Come spesso capita, la Fiorentina ha avuto le sue occasioni ma sbaglia gli episodi chiave. In ogni caso, sia il Napoli che la Viola faranno molta fatica nella lotta ai primi quattro posti, per la Champions League. In campionato sarà dura”.