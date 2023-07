Amrabat e un incontro necessario (e in programma) con Italiano. Ma questo suo arrivo a Firenze...

Qualche giorno in più di vacanza, almeno nel caso di Sofyan Amrabat, sarebbero dovuti servire per risolvere la sua situazione di mercato e per far trovare alla Fiorentina una pretendente disposta ad accontentare le proprie richieste economiche.

Niente da fare però, e così Amrabat, al pari di Nicolas Gonzalez, quest'oggi si ripresenterà a Firenze per unirsi al gruppo.

Necessario, indispensabile (e già in programma) un colloquio tra il centrocampista e l'allenatore Vincenzo Italiano che, a questo punto, spera di trovare un giocatore estremamente motivato.

Anche se, è bene dirlo, questo suo arrivo a Firenze non significa che sia stato tolto dal mercato, anzi. Le destinazioni restano le stesse: la sua voglia sarebbe quella di andare in Spagna all'Atletico Madrid, ma c'è anche la Premier League come possibile destinazione, così come contatti ci sono stati anche con l'Arabia (anche se questa prospettiva non lo esalta).