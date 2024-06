La Salernitana vuole ripartire dalla Serie B con esperienza da 'big'. E spunta anche un ex viola per la panchina

Sono tante le panchine che sono cambiate in Serie A, a cominciare da quella della Fiorentina. Alla fine, nonostante le tante voci, è arrivato Palladino, preferito dalla dirigenza rispetto a Aquilani.

Aquilani ci riprova con un'altra panchina di B?

E proprio l'ormai ex tecnico del Pisa è diventato un candidato per la panchina della Salernitana, retrocessa nell'ultimo campionato. Come riporta Gianluca Di Marzio, infatti, la dirigenza campana starebbe sondando l'ex allenatore della Primavera viola.

Concorrenza agguerrita

Oltre ad Aquilani, la Salernitana pensa anche a Filippo Inzaghi, fratello del più vincente Simone, e Andrea Sottil, padre dell'attaccante viola Riccardo.