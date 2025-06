Idea Nzola: C'è un club in Italia che può prendersi il centravanti

Ritorno di fiamma del Torino per M’Bala Nzola. Dell'argomento se ne occupa stamani Tuttosport, dove si legge che il club granata ha preso in considerazione il centravanti angolano (rientrato alla Fiorentina dopo l'esperienza in prestito al Lens) per sostituire il partente Antonio Sanabria.

Il presidente del Toro, Urbano Cairo, e il diesse Davide Vagnati devono confrontarsi con la Fiorentina per trovare l’intesa e rilevare il cartellino di un giocatore che, in passato, sul mercato è stato inseguito a più riprese, dai granata.