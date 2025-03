I convocati della Fiorentina: Bentornato Folorunsho, Palladino si ritrova con l'imbarazzo della scelta. Un solo assente

La Fiorentina si appresta ad affrontare stasera il Panathinaikos nella partita di ritorno degli ottavi di finale di Conference League.

Il rientro e l'assente

Il club gigliato nel frattempo ha fatto sapere quali sono i convocati per questo match. Rientra in lista, come previsto, Folorunsho, che ha ormai recuperato dal suo infortunio. In generale possiamo dire che Palladino ha a disposizione praticamente tutta la rosa con la sola eccezione di Colpani per il quale ci sarà da attendere ancora qualche settimana.

Ndour e Marì non ci sono perché non sono stati inseriti tra i giocatori che possono prendere parte alla competizione.

La lista

Questa la lista completa dei convocati: ADLI, BARONCELLI, BELTRAN, CAPRINI, CATALDI, COMUZZO, DODO, DE GEA, FAGIOLI, FOLORUNSHO, GOSENS, GUDMUNDSSON, KEAN, MANDRAGORA, MARTINELLI, MORENO, PARISI, PONGRACIC, RANIERI, RICHARDSON, TERRACCIANO, ZANIOLO.