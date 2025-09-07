L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha rivelato sul proprio canale YouTube dei retroscena interessanti sul possibile ritorno in Italia di Federico Chiesa, ma anche sull'interessamento per l'ex viola di un club della Turchia, dove il mercato è ancora aperto.

Il possibile ritorno in Italia

“Chiesa è stato più volte accostato al ritorno in Italia - ha detto l'esperto di mercato- Anche lui inizialmente era convinto di ritornare in Seria A, ma le cessioni in attacco fatte dal Liverpool e un buon inizio di stagione hanno fatto ricredere lui e i Reds. é stato un'idea di Roma e Napoli durante l'estate, ma le trattative non sono mai entrate nel vivo”.

L'interesse dalla Turchia

Romano continua rivelando la volontà di un club turco di strapparlo al Liverpool: "In questi giorni però è la squadra turca del Besiktas che sta provando a convincere Chiesa ad abbondonare l'Inghilterra. I turchi hanno fatto una proposta ufficiale, ma sia il club che il ragazzo hanno chiuso la porta".