Il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, era tra i presenti a Bagno a Ripoli dove si è discusso del Viola Park: “Stiamo cercando di arrivare al più presto possibile, a seguito di tutte le norme e tutte le leggi che ci sono, ad aprire al pubblico le tante partite che si dovranno giocare al centro sportivo. Il popolo viola manca alla squadra, abbiamo cancellato la data del 5 settembre per l'inaugurazione, posticipandola".

"Ora non abbiamo una data ma abbiamo tante partite che dovremo giocare e quindi vogliamo velocizzare l'iter. Anche l'esordio della Primavera che ci sarà il 3 settembre non potrà avvenire là dentro, ma in un altro impianto”.

E poi: “Lo stadio è uno stadio bellissimo. Ovviamente siamo dispiaciuti perché avevamo programmato tante cose e ci aspettavamo di avere il popolo viola al nostro fianco”.