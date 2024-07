L'ex attaccante e allenatore della Fiorentina, Francesco Ciccio Graziani, intervenuto su Radio Sportiva, ha preso posizione sulla questione portieri che riguarda anche la squadra viola.

"Non capisco perché il Como prenda Reina, il Monza Keylor Navas e la Fiorentina voglia De Gea e poi Caprile se la debba giocare con Meret a Napoli e uno come Perin sono ormai 4 anni che fa la riserva nella Juventus. Sono anomalie che non comprendo".