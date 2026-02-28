Esami in corso per Lezzerini e Solomon: le condizioni dell'israeliano preoccupano la Fiorentina. Gosens è ok per Udine

Come spesso accade con l'avvicinarsi di un appuntamento ufficiale della Fiorentina di Paolo Vanoli, l'edizione odierna del Pentasport ha cercato di fare il punto della situazione in casa viola, almeno per quello che riguarda gli infortunati. E a due giorni dalla delicata trasferta di Udine, il tecnico gigliato dovrà valutare attentamente le condizioni di tre giocatori.

Le condizioni di Solomon preoccupano la Fiorentina

Il primo da valutare sarà sicuramente Manor Solomon, uscito anzitempo dalla sfida di giovedì sera contro lo Jagiellonia. Secondo quanto fatto trapelare dalla Fiorentina, il giocatore starebbe svolgendo in queste ore tutti gli esami del caso per capire la reale entità dell'infortunio. E' quindi possibile che già nel pomeriggio la Fiorentina stessa faccia luce sulle condizioni fisiche dell'esterno israeliano con un comunicato sul proprio sito ufficiale. Rivelatosi in poco tempo molto importante per la causa viola, la volontà del club è quella di valutare il tutto e poi parlare di tempi di recupero senza rischiare ricadute. Dal Viola Park trapela un po' di preoccupazione, soprattutto per la reazione del giocatore nei secondi successivi all'infortunio. Solamente gli esami potranno togliere ogni dubbio su di lui.

Esami in corso anche per Lezzerini. Gosens è ok

Questo pomeriggio sarà sottoposto ad esami anche il terzo portiere gigliato Luca Lezzerini, uscito all'intervallo della sfida di giovedì. E' chiaro che, non ce ne voglia il giocatore, la sua situazione impatta sull'economia tecnica dei viola molto meno di Solomon. Sembra invece non esserci alcun problema per Robin Gosens. Nonostante il trauma maxillo facciale rimediato contro i polacchi per il tedesco non ci dovrebbero essere problemi: il terzino sarà regolarmente disponibile, anche se i rumors lo danno in panchina a favore di Parisi, e potrà prender parte alla sfida con una maschera protettiva sul volto.