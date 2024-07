Intervistato da La Gazzetta dello Sport , l’ex allenatore turco della Fiorentina Fatih Terim ha parlato del percorso della Turchia ad Euro '24, con una riflessione sul Vincenzo Montella, altro ex viola:

Le sue parole per Montella

“Ho un buon rapporto con lui, abbiamo allenato Fiorentina e Milan, è stato all’Adana, la squadra della mia città. Lo sostengo dal profondo del cuore e ho detto che andrebbe sostenuto da tutti. Può vincere l'Europeo: Inghilterra e Olanda non sono imbattibili e in questo periodo in cui le grandi squadre giocano in modo noioso, noi abbiamo talenti”.

Poi un pensiero sull'Italia

“L’Italia è la mia seconda squadra. Volevo che Luciano Spalletti, un mio caro amico, fosse felice, ma questo è il calcio. Avete un allenatore molto bravo. Il prossimo torneo andrà diversamente”.