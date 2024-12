Intervenuto a Radio Sportiva, nel commentare il turno di Serie A il giornalista Fabrizio Biasin ha parlato anche di Bologna-Fiorentina di ieri.

‘In certi casi servirebbe più controllo, ma Italiano non si è mai fatto problemi’

“Il Bologna ha giocato veramente bene nel secondo tempo, con una ripresa di grande dominio territoriale, riuscendo a battere la Fiorentina che arrivava da un filotto impressionante. L’esultanza di Italiano è la riprova che l’addio alla Fiorentina non è stato tra i più sereni tra il tecnico e la dirigenza viola, e non ha fatto nulla per nasconderlo. In certi casi bisognerebbe mantenere un po’ più di controllo ma Italiano è istintivo, non è uno che si fa mai troppi problemi e non se li è fatti nemmeno questa volta…quindi si becca le critiche degli ex dirigenti e tifosi”.

‘Non credo sia stata una cosa lungimirante, perchè…’

“Nel calcio esistono anche questo tipo di esultanza e non facciamo finta che debba essere sempre tutto bello e corretto. Bisogna sempre ricordarsi che però il tutto non si esaurirà alla gara di ieri, tra qualche mese Italiano dovrà andare a giocare a Firenze, strategicamente non credo abbia fatto una cosa così lungimirante”.