Stefano Pioli da qualche giorno può considerarsi ufficiosamente l'allenatore della Fiorentina. La trattativa procede anche se i tempi tecnici per gli annunci non ci sono. Ci sarà da aspettare fino ai primi giorni di luglio per avere l'ufficialità.

L'arrivo di Pioli

I motivi, ormai noti, sono da ricondurre alla trattativa ancora in atto con L'Al-Nassr per liberare l'ex tecnico del Milan e la questione legata alla residenza fiscale in Arabia, che non può essere spostata prima del 2 luglio. Da questa data in avanti ogni giorno sarà buono per l'arrivo di Pioli a Firenze.

Una programmazione già avviata

I circa venti giorni che separano Pioli dal poter sbarcare ufficialmente al Viola Park sono però fondamentali nella programmazione della prossima stagione viola. La dirigenza gigliata infatti è già al lavoro per consegnare a Pioli una Fiorentina modellata sulla sua idea di calcio. Proprio su indicazione del tecnico parmense Pradè e Goretti non avvieranno un'ennesima rivoluzione, ma cercheranno di dare continuità puntando a pochi, ma mirati, obiettivi di mercato. Lo scrive La Nazione.