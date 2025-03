Il Parma la riacciuffa all'85° e spenge i sogni del Monza. Hellas che trova 3 punti pesantissimi a Udine. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Il sabato di Serie A si è aperto con due match giocati alle 15: tra Monza e Parma finisce 1-1; l'Udinese, invece, cade per 0-1 contro l'Hellas.

La cronaca delle gare

Primo tempo privo di emozioni al Bluenergy Stadium di Udine, coi due portieri mai veramente impegnati nei primi 45 minuti. Secondo tempo non differente, e allora a sbloccarla non può che essere un episodio: al 71simo infatti è Duda a pennellare una grande punizione, che frega Okoye e firma l'1-0 definitivo degli scaligeri.

A Monza i padroni di casa schierano un centrocampo molto “viola”, con Castrovilli e Bianco titolari. Alla disperata ricerca di punti, gli uomini di Nesta fanno la partita e ci vanno vicini nel primo tempo proprio con un bel tiro di Bianco, sventato da Suzuki. Nel secondo tempo parte meglio il Parma, con Pellegrino che impegna Turati che trova una grande parata. Al 60°, però, passano in vantaggio proprio i padroni di casa: su sviluppi di calcio d'angolo serve una zampata di Izzo a trovare l'1-0. Il Monza assapora la vittoria, ma all'85° Bonny infrange i sogni dei biancorossi con un grandissimo gol: salta metà squadra, poi trova un tiro a giro che si insacca al sette per l'1-1 finale.

Come cambia la classifica

Udinese che trova la prima sconfitta dal 26 gennaio, cedendo il passo alle squadre davanti, mentre per il Verona sono tre punti fondamentali che la allontanano ulteriormente dalle zone calde della retrocessione. Pareggio che non serve né a Monza, né al Parma: per loro due la lotta per la salvezza è ancora lunga.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 61, Napoli 60, Atalanta 58, Juventus 52, Lazio 51, Bologna 50, Roma 46, Fiorentina 45, Milan 44, Udinese 40, Torino 35, Genoa 35, Como 29, Verona 29, Cagliari 26, Lecce 25, Parma 25, Empoli 22, Venezia 19, Monza 15.