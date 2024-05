Il Genoa di Gilardino chiude battendo l'Euro Bologna. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è da poco conclusa la partita tra Genoa e Bologna, valida per l'ultima giornata del campionato di Serie A. Ormai qualificata in Champions, la squadra di Thiago Motta ha ceduto il passo a quella di Gilardino per 2-0.

Gudmdunsson inventa per Vitinha

In rete dopo soli 13 minuti Malinovskyi su cross a rimorchio di Marin. Il raddoppio è arrivato invece al 59' della ripresa con Vitinha, servito nello spazio dal solito geometrico Gudmundsson. Nei restanti minuti il Bologna non è riuscito a rimettersi in partita, e così il Genoa ha chiuso il suo campionato con una bella vittoria davanti al proprio pubblico.

La classifica aggiornata

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 93, Milan 74, Bologna 68, Juventus 68, Atalanta* 66, Roma 63, Lazio 60, Fiorentina* 57, Torino 53, Napoli 52, Genoa 49, Monza 45, Verona 37, Lecce 37, Cagliari 36, Frosinone 35, Udinese 34, Empoli 33, Sassuolo 29, Salernitana 16.

* = una partita da recuperare.