In Bosnia il problema più grande potrebbe essere... l'ambiente. Panathinaikos squadra tosta ed esperta, da evitare

Oggi la Fiorentina saprà chi dovrà affrontare per gli ottavi di Conference il 6 e 13 marzo. Le possibilità, come scrive La Gazzetta dello sport sono due per i viola: o il temibile Panathinaikos o il Borac di Banja Luka.

Il Pana, scrive la rosea è una squadra tosta ed esperta. Sono tornati titolari l’ex portiere della Fiorentina Dragowski, in mediana Gnezda Cerin e il marocchino Ounahi (era infortunato), Tete e Ioannidis davanti. Ha di sicuro giocatori interessanti e con esperienza. Come l’esterno brasiliano il 25enne Tete ex Shakhtar e Lione. O i nazionali greci con capitan Bakasetas, Siopis e l’attaccante Ioannidis, a segno all’andata a Helsinki (campo neutro) su rigore. E ancora l’ex Samp Djuricic avanti e l’ex Verona Swiderski. Insomma, meglio evitarlo....

Per quanto riguarda il Borac, il pericolo maggiore potrebbe arrivare dall'ambiente caldo. Pericoli ulteriori? Pochi. Decisamente un rivale molto più abbordabile. Secondo la Gazzetta.