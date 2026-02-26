Boniek: "Sono pronto a ricevere offese, ma lo Jagiellonia non perderà a Firenze"

L'ex giocatore di Juventus e Roma, nonché ex presidente della federcalcio polacca, Zbigniew Boniek, si è lasciato andare ad un pronostico relativamente alla partita di Conference League tra Fiorentina e Jagiellonia.

“Lo Jagiellonia non perderà a Firenze”

“Oggi lo Jagiellonia non perderà la partita. Segnatevelo per favore. Sono pronto a ricevere offese”. Questo è quello che ha scritto in merito Boniek.

Il risultato dell'andata…

C'è anche da considerare però il fatto che la Fiorentina viene da una vittoria netta per 3-0 conseguita fuori casa, quindi è probabile che non forzerà molto il ritmo della gara.