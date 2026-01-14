Paratici ha intenzione di lasciare il Tottenham con il botto

Fabio Paratici ha intenzione di congedarsi dal Tottenham prima di venire alla Fiorentina con il botto, cambiando non solo alcuni giocatori, ma addirittura dando anche il benservito all'attuale allenatore della squadra: Thomas Frank.

L'allenatore sotto pressione

Dopo un brillante inizio di stagione con gli Spurs, in cui Frank ha perso solo una delle sue prime dieci partite da allenatore, una vittoria nelle ultime sette lo hanno portato invece ad essere sotto pressione. Il Tottenham è sceso al 14esimo posto in classifica in campionato, è fuori da tutt'e due le coppe in Inghilterra e c'è un crescente malcontento tra i tifosi.

Chi vorrebbe portare Paratici in Inghilterra

Paratici vorrebbe portare Oltremanica l'ex allenatore della Juventus, Igor Tudor per sostituire Frank come allenatore ad interim, qualora il danese venisse effettivamente messo alla porta. Decisiva in questo senso potrebbe essere la prossima gara in campionato: perdesse anche questa, Frank potrebbe essere messo alla porta.