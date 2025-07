Un'esperienza deludente in prestito alla Fiorentina. Ma un ex viola potrebbe ripartire dalla Liga

L'ormai ex calciatore della Fiorentina Andrea Colpani non ha lasciato grandi ricordi in viola. Il suo arrivo in prestito con diritto di riscatto aveva suscitato grandi aspettative, non rispettate dal rendimento. Il centrocampista ha fatto ritorno a Monza, probabilmente per poco vista la ricerca di una nuova destinazione.

Secondo quanto riportato dal giornalista Gianluca di Marzio, per il Monza stanno arrivando cessioni quasi inevitabili, vista la retrocessione. E Colpani potrebbe essere una di queste: c'è l'interesse del Valencia su di lui. Occhio anche a Pessina, oggetto di desiderio del Real Betis, molto attivo sul fronte italiano.