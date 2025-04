Il commento al passaggio del turno, con un faticoso 2-2, contro il Celje arriva anche da parte del ds Daniele Pradè, al media ufficiale viola:

"Soffrendo ma è così, l’Europa è difficile, abbiamo giocato contro una squadra che fa un ottimo calcio. Il terreno di gioco non ci ha aiutato perché la pioggia è stata battente per tutto il tempo però bella soddisfazione, il terzo anno consecutivo in semifinale, contro una grande squadra in un bello stadio.

Ce la siamo complicata per conto nostro però abbiamo Moise che è devastante, la squadra lo cerca e ci appoggiamo molto su di lui. Sono contento per Rolando che ha già fatto 5 gol in Conference, la squadra ha combattuto, sapevamo che non sarebbe stata una passeggiata.

Pongracic? Sono quasi due mesi che sta facendo alla grande e l’abbiamo preso per quello, ha avuto dei problemi fisici ma Marin è un top player. Il Cagliari? Andremo a fare una battaglia, ci dispiace tantissimo giocare il lunedì di Pasquetta e che sia stata vietata la trasferta ai tifosi, il calcio non è calcio senza tifosi. Oggi nel momento del 2-1 ci hanno dato la motivazione per non mollare perché poteva mettersi in modo difficile.

Il presidente? E’ bello vederlo nello spogliatoio abbracciare tutti, abbracciare i bambini, oggi c’erano quelli di Gud e Dodo. E’ rarissimo trovare una famiglia che dà un calore del genere.