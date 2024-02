Il sindaco di Firenze, Dario Nardella, intervenuto su Toscana TV ha avuto modo di parlare dello stadio e degli interventi di ammodernamento che ci saranno.

“Io non sono preoccupato sul futuro del Franchi - ha detto Nardella - siamo stati bravi e determinati a non arrenderci davanti alle difficoltà e a mille critiche. Abbiamo lavorato con umiltà, non siamo stati dietro le polemiche, anche perché chiunque si è lanciato in polemiche e critiche ha proposto soluzioni poco fattibili. Ci siamo concentrati sulle risorse che abbiamo a disposizione, 150 milioni di euro, sul fatto che il Franchi è una realtà che non può essere abbandonata, sulla necessità di renderlo moderno con i vincoli che il ministero ha messo e che noi abbiamo provato a togliere, assieme alla Fiorentina”.

“Abbiamo avuto ragione sul Franchi”

Poi ha detto: “Siamo andati avanti e abbiamo avuto ragione, perché abbiamo fatto un concorso internazionale, abbiamo fatto una gara per l'assegnazione dei lavori e cominceremo nei prossimi giorni i primi interventi propedeutici”.

“Le opere le abbiamo sempre finite, troveremo le risorse”

E infine: “Sono fiducioso sul fatto che troveremo le risorse per completare i lavori del Franchi, abbiamo avviato tante opere in questi anni e le abbiamo sempre finite. Il Franchi sarà tutto finito e tutto coperto”.