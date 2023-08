Avversari in campo, uniti per il Meyer. Ecco la bella iniziativa di Fiorentina e Genoa

Bella iniziativa di Genoa e Fiorentina che vedrà alcune maglie dei calciatori impegnati nella sfida andare all’asta sulla piattaforma MatchWornShirt.

Ecco la presentazione dell'iniziativa: “Fiorentina e Genoa scendono in campo per vincere insieme. Dieci maglie originali, autografate e indossate dai giocatori nella partita della prima giornata di campionato, saranno messe all’asta la prossima settimana sulla piattaforma specializzata matchwornshirt.com”.

“Raccogliere fondi per sostenere l’impegno della Fondazione dell’Ospedale Pediatrico Meyer, a supporto delle attività dell’Unità Operativa Complessa di Neurochirurgia funzionale, dell’epilessia e del Centro Spina Bifida dell’AOU diretta dal Prof. Flavio Giordano”.

L’iniziativa si prefigge di lanciare anche una campagna di sensibilizzazione congiunta e responsabilità sociale, su temi come lo sviluppo della ricerca scientifica e l’implementazione delle cure sperimentali, promosse da realtà che rappresentano un’eccellenza sanitaria in ambito nazionale".

Avversari in campo, uniti fuori per aiutare la ricerca in ambito sanitario.