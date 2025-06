A Radio Sportiva è intervenuto l'ex Fiorentina Ciccio Graziani, per parlare dell'interesse dell'Al Qadsiah per Moise Kean, con il club arabo che sarebbe pronto a pagare la clausola da 52 milioni e offrire 15 milioni di contratto all'anno al giocatore. Queste le sue parole:

“Lui da 2,5 milioni passerebbe a 15. Ma ci rendiamo conto? Se lui è tentato va via, ma poi fa un anno e poi rientra in Europa. Lì non c'è il calcio e quello che ci ruota intorno. In Arabia i tifosi mentre guardano la partita mangiano i pasticcini, bevono tè, ascoltano la musica... È un mondo diverso”.

Se Kean fa questa scelta la fa solo per i soldi, come l'hanno fatta Pioli, Inzaghi e molti altri. Lui magari va lì per prendere 15 milioni in un anno e poi torna. Io non lo farei. Son convinto che alla Fiorentina gli allungherebbero e migliorerebbero il contratto. Ma che problemi economici hanno questi ragazzi? Possono sfamare le prossime 10 generazioni. Sono già ricchi, che me ne fregherebbe a me".