Cagliari vigile su due difensori della Fiorentina. Bianco ha offerte ma Palladino vuole vederlo in ritiro, mentre Distefano...

Al Cagliari piacciono due difensori gigliati

Previsti a breve movimenti anche in difesa, soprattutto in uscita: sia Comuzzo che Lucchesi piacciono al Cagliari. Conferme sul gradimento dei sardi, che hanno ceduto Dossena e accolto Luperto e ora sono interessati ai difensori viola, Lucchesi in particolare, secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport-Stadio.

Filippo Distefano con la maglia della Ternana

Il Bari è attento anche su Distefano

Alessandro Bianco e Filippo Distefano interessano al Bari ma, mentre sul secondo potrebbero esserci margini di manovra per un ulteriore prestito in Puglia dopo l'avventura alla Ternana, Palladino conta sul primo per il prossimo ritiro e per la stagione che inizierà il prossimo agosto.