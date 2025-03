Cecchi Gori: "Scambiare un premio Oscar per lo scudetto della Fiorentina? L'Oscar l'ho vinto, lo scudetto me l'hanno rubato"

L'ex presidente della Fiorentina Vittorio Cecchi Gori è stato ospite del programma “La volta buona” su Rai Uno. Nel corso dell'intervista, in cui ovviamente si è parlato anche di cinema e di calcio, a Cecchi Gori è stato chiesto se avrebbe barattato un Oscar per lo scudetto della Fiorentina nei suoi anni da presidente.

“Mi hanno rubato lo scudetto”

“L'Oscar l'ho vinto tre volte (per ”Mediterrano", “Il Postino” e “La vita è bella”, ndr) - ha risposto Cecchi Gori - ma lo scudetto me l'hanno rubato. Il cinema è la mia vita, ma in questo momento parlo da tifoso. Perso lo scudetto, non per colpa nostra, mi accontento se così si può dire degli Oscar".