Il direttore di SportItalia, Michele Criscitiello, si è lanciato in sperticate lodi verso il presidente della Fiorentina, in un editoriale scritto per il sito dell'emittente.

“L’americano sta insegnando agli italiani come si fa calcio - ha scritto - Si parte dalle strutture e non dai calciatori. Si parte dalle fondamenta e non dai tetti. In Italia lo insultano perché siamo un Paese da terzo mondo imprenditoriale. Ha fatto i soldi negli Stati Uniti e quando era partito non aveva neanche un dollaro in tasca. Alla sua età ha una fame e ambizione che oggi manca ai ventenni con una vita avanti”.

E poi: “Il Viola Park è l’inizio del percorso del calcio italiano. I nostri Presidenti non sanno fare ma almeno gli chiediamo di copiare. Capisco bene che è impossibile perché ci vogliono i soldi e se è vero che il presidente li ha fatti e alcuni li ha buttati nella Fiorentina, gli altri non riescono neanche a ripagare i debiti con le banche. Tutto vero. Tra Serie A e Serie B molti club non hanno le strutture per allenarsi, fanno le squadre B e non hanno impianti per farle giocare e pensiamo sempre a cosa fare oggi ma non a cosa puntare domani. Il presidente ha dato uno schiaffo morale a tutti. La Fiorentina è esempio da seguire. Gli altri possono contare solo i debiti maturati con le banche dopo i prestiti ottenuti negli ultimi 10 anni”.