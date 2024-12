Venerato: "Da capire se Biraghi arriverà a Napoli da solo o in uno scambio con Folorunsho. La situazione su Spinazzola, invece..."

Ospite a Canale 21, ha parlato di Napoli il giornalista della RAI Ciro Venerato, vicino alle vicende dei partenopei. La società azzurra è interessata all'ex capitano della Fiorentina Cristiano Biraghi e negli scorsi giorni si è parlato di un possibile scambio tra i viola e il Napoli. Queste le parole di Venerato:

“Dialogo in corso da giorni tra Fiorentina e Napoli per Biraghi. C'è da capire se il giocatore arriverà da solo o in uno scambio con Folorunsho che piace molto alla Viola. La Fiorentina non sarebbe convintissima di Spinazzola e il suo agente si è già mosso anche per una cessione all'estero”.