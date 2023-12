In Spagna si parla dei possibili colpi low cost per la difesa del Barcellona e tra i profili citati c'è anche... Yerry Mina

Il Barcellona e il fair play finanziario non vanno d'accordo nell'ultimo periodo e il mercato dei blaugrana è ultimamente molto influenzato dalle stringenti regole finanziarie vigenti in Spagna. E così il Mundo Deportivo, famoso quotidiano sportivo iberico, ha stilato una lista di possibili obiettivi del Barcellona a basso costo per rinforzare la difesa, con giocatori che andranno presto in scadenza di contratto.

Tra i citati c'è anche il difensore della Fiorentina Yerry Mina, il cui contratto scadrà nell'estate del 2024 e in forte dubbio riguardo a un possibile rinnovo. Mina ha già giocato nel Barça e MD parla così di lui: “Sa già cosa vuol dire giocare per il Barça, anche se il suo tempo al Camp Nou è stato poco ed è andato a tentare la fortuna altrove. Scadrà in estate il suo contratto con la Fiorentina e se tornasse lo farebbe con molta più esperienza in campionati importanti come la Premier League e la Serie A”.