Era già successo a Reggio Emilia e si è ripetuto col Napoli: una questione che non può passare sotto traccia

Dopo due giorni di riposo concessi dall'allenatore, la Fiorentina questo pomeriggio tornerà ad allenarsi al Viola Park. Il lavoro sul campo però sarà preceduto dall'analisi della sconfitta subita sabato scorso contro il Napoli.

L'approccio sbagliato

Era già successo a Reggio Emilia, in Conference League contro il Polissya e si è ripetuto al Franchi, l'approccio alla partita è stato sbagliato dalla squadra. Una questione dunque che non può più passare sotto traccia e che sarà al centro del confronto tra tecnico e giocatori.

Un lusso di troppo

Un accenno al tema lo aveva già fatto, sempre sabato scorso, il centrocampista viola, Jacopo Fazzini, che aveva ripetuto il concetto nelle varie interviste concesse nel dopogara. Andare sotto di due gol dopo pochi minuti di gioco è un qualcosa che puoi ribaltare se l'avversario è di bassa caratura, ma contro uno squadrone come il Napoli attuale, è un lusso che non puoi di certo concederti.