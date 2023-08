Il Genoa registra il record di abbonamenti: la Fiorentina di Italiano troverà un clima infuocato

Che in occasione del ritorno in Serie A, dopo un solo anno dalla retrocessione, per una tifoseria come quella del Genoa ci potesse essere entusiasmo era plausibile, ma le cifre di abbonamenti raggiunti dai rossoblu nelle ultime ore rappresenta un vero e proprio record.

Come comunicato quest’oggi dal Genoa tramite una nota sul proprio sito ufficiale, ad oggi sono state vendute oltre 27.000 tessere: un traguardo che da tempo non si raggiungeva allo Stadio Ferraris. Quasi 9000 abbonati in piu della Fiorentina, che quindi la prossima settimana si troverà davanti un clima tutt’altro che tranquillo.

Questo il comunicato del club: "Nella top 5 delle piazze italiane per numero di abbonamenti e posti assegnati, a una settimana dall’esordio in campionato. Non era mai successa una cosa così. Siamo in 27mila. E’ l’ultima chiamata per abbonarsi prima di mettere il cappello. Il Ticket Office al Porto Antico rimarrà aperto domenica, lunedì e, in via eccezionale, anche martedì 15 agosto (orario 10-19). Per gli interessati è preferibile attivarsi prima del via alla prevendita di Genoa-Fiorentina. Per abbonarsi, con modalità online, è necessario aspettare l’inizio della settimana".