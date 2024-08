Ultima idea di nome Folorunsho. Fiorentina costretta a riallacciare contatti rimasti in sospeso

Per il centrocampo l’ultima idea della Fiorentina porta a Folorunsho, che potrebbe subito lasciare il Napoli. Ieri Pradè si è informato con il club azzurro.

12 milioni

Il giocatore è un jolly che gioca a cavallo tra la mediana e la trequarti e che costa più o meno 12 milioni di euro: la Fiorentina sta realmente valutando, anche perché sul fronte Tessmann tutto continua a tacere.

Rapporti da riallacciare

Nelle prossime ore, se non si sarà sbloccato l'americano, i dirigenti gigliati, scrive La Nazione, dovranno riallacciare i contatti per tutti quei profili sondati nel corso dell’estate, ma rimasti in sospeso. Sicuramente Lovric, con l’Udinese ferma alla richiesta di 12 milioni. E poi anche Bove, per il quale la richiesta della Roma è più o meno la stessa.