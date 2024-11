Palladino: "Rifarei le stesse scelte, nostro il pallino del gioco nella prima mezz'ora. Ci teniamo alla Conference"

A Nicosia non abbiamo visto di certo la miglior Fiorentina. Eppure il tecnico Raffaele Palladino non è esattamente di questo avviso.

“E' stata una partita preparata bene, i primi trenta minuti avevamo in mano il pallino del gioco. Nel secondo tempo li abbiamo messi lì e abbiamo riaperto la partita. Non era facile scardinare una squadra così coperta. E poi quasi mai si è giocato nella seconda frazione. Pensiamo subito al campionato con grande equilibrio. Siamo stati un po' leggeri sul controllo, sui passaggi, eravamo un po' lenti”.

Poi ha aggiunto: “Le ripartenze che abbiamo preso sono per errori nostri e non dobbiamo farlo contro squadre che giocano la partita della vita. L'APOEL ha sputato sangue per vincere questa gara”.

Infine: “Ci teniamo alla Conference, vogliamo arrivare nelle prime posizioni in classifica e chi è sceso in campo voleva dimostrare il proprio valore. Tornassi indietro rifarei le scelte che ho fatto perché ci eravamo allenati bene e non c'era nessun segnale del fatto che avremmo perso questa partita”.