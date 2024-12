Pochissimi minuti in Champions Legaue, così come in Premier League e in EFL, Federico Chiesa fatica a trovare spazio al Liverpool. E così, dopo l'infortunio muscolare che lo ha temuto ai margini del progetto della Juventus, l'ex Fiorentina potrebbe ritrovarsi anche fuori dal progetto dei Reds.

Secondo quanto riporta La Repubblica, il Napoli ci starebbe pensando per il mercato di gennaio, soprattutto se non arrivasse il rinnovo di Kvaraskhelia. Occhi aperti nel mercato di gennaio ma, soprattutto, in quello di giugno.